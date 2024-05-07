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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة

صدى البلد

رد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، على الأنباء التي ترددت مؤخرا والتي تفيد بتقدم اللاعب بشكوى في الاتحاد الدولي ضد القلعة البيضاء.

وقال الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، :" أنا كابونجو كاسونجو ليس لدي أي مشكلة مع نادي الزمالك، أنا أحب النادي دائمًا، وأدعم الأبيض دائمًا، و أشاهد مباريات الزمالك بأكملها، إنه في قلبي، وليتوقف الأشخاص السيئون عن فعل ذلك باسمي".

وأضاف:" أنا جيد مع الزمالك وأعتقد أنه حتى في النهائي سأتواجد في الملعب لدعم نادي الزمالك وتحياتي للجماهير".

القلعة البيضاء برنامج الماتش هاني حتحوت كاسونجو نادي الزمالك

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