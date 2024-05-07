عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة.. 7 مليارات جنيه لخدمة المواطنين

صدى البلد

قال وزير المالية محمد معيط، إنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليارا آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.

وأضاف أن “الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة”.. وفق تصريحات وزير المالية في بيان يوم الأحد.

وأكمل حديثه أنه “تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافاً وتأثيراً على حياة الناس، أخذاً في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية”.

تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأكد الوزير أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، بمعدل نمو 19.3%، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 5.1%، وتم تخصيص أيضا 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

عصام صاصا في التحقيقات عن حادث الدائري: كنت ماشي على 80

دعم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة.. 7 مليارات جنيه لخدمة المواطنين

هل غسل أعضاء الوضوء أكثر من 3 مرات يبطله؟..احذروا الزيادة لـ3 أسباب

مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

دعاء جميل يريح القلب والبال.. ردده في صلاتك وسفرك

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

حذاء لافت.. بشرى تلفت الأنظار في عيد الربيع

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ