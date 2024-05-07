دعم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة.. 7 مليارات جنيه لخدمة المواطنين

قال وزير المالية محمد معيط، إنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليارا آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.

وأضاف أن “الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة”.. وفق تصريحات وزير المالية في بيان يوم الأحد.

وأكمل حديثه أنه “تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافاً وتأثيراً على حياة الناس، أخذاً في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية”.

تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأكد الوزير أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، بمعدل نمو 19.3%، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 5.1%، وتم تخصيص أيضا 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4%.