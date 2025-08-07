قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
توك شو

خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر

هاني حسين

 أكد اللواء أركان حرب محمد الغباري، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر، بعد أن كاد ينهار تحت وطأة مخططات استهدفت تفكيك الدولة وإعادة رسم خريطتها السياسية والاقتصادية.

 وأوضح الغباري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر كانت على وشك السقوط في فخ مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، الذي سعت قوى استعمارية حديثة إلى تمريره عبر أدوات داخلية وخارجية، تهدف إلى تقسيم الدول العربية وتفتيت وحدتها لصالح قوى إقليمية بعينها. 

وأشار إلى أن جماعة الإخوان، التي وصلت إلى الحكم في أعقاب أحداث 2011، لم تكن سوى واجهة محلية لمخطط خارجي أكبر، يستهدف تقويض الدولة الوطنية وتفريغ مؤسساتها، وعلى رأسها الجيش المصري، باعتباره حائط الصد الأخير ضد الفوضى.

 وأضاف الغباري أن الشعب المصري حين خرج بالملايين في 30 يونيو، أعاد تصحيح المسار وأفشل المشروع التفتيتي، وفتح الباب أمام استعادة الدولة لهيبتها، والانطلاق مجددًا نحو مسارات التنمية الشاملة، بقيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات والمؤامرات.

 وشدد على أن مشروع التنمية في مصر ليس مجرد خطة اقتصادية، بل هو جزء من معركة السيادة الوطنية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم في ظل فوضى سياسية أو غياب للأمن، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية من بنية تحتية، واستثمارات كبرى، واستقرار اقتصادي، هو ثمرة لقرار شعبي تاريخي أنقذ مصر من مصير مجهول.

