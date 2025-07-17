يمامة: أعضاء حزب الوفد يعتبرون أنفسهم جزءا من ثورة 30 يونيو

أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن أعضاء حزب الوفد يعتبرون انفسهم جزء من ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن قيادات حزب الوفد انسحبت منه من اجل مصالح شخصية.



وقال يمامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انقذ مصر من الضياع ووقف إلى جانب إرادة الشعب، في ثورة 30 يونيو.



وتابع رئيس حزب الوفد، أن أولادي طلبوا مني أن اترك الحزب بسبب الأزمات التي أمر بها.



وأشار إلى أن هناك أهمية التآلف والتنوع بين الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إذ أن هذا التنوع والتعدد أساسيان في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ودعم ركائز أمن واستقرار الوطن، من خلال تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

