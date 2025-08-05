محمود مسلم: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية لمواجهة التحديات واستعادة روح 30 يونيو

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة، مشددا على أن الوطن في حاجة إلى التوافق الوطني واستعادة روح ثورة 30 يونيو، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال مسلم، في تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من مدرسة الطبرى بروكسى بحي مصر الجديدة، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ليست فقط واجبا وطنيا، بل تمثل رسالة قوية بأن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف مؤسساته، خاصة في ظل حالة السيولة والدمار التي تشهدها المنطقة العربية، والتي تستدعي من الجميع اليقظة والوحدة.

وأضاف أن مجلس الشيوخ، خلال دورته الماضية، نجح في دراسة العديد من القضايا والمشكلات بعمق ومسئولية، وقدّم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور الغرفة الثانية للبرلمان كحاضنة فكرية وتشريعية داعمة لجهود الدولة.

واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري، وحرصه على استكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة سياسية مدركة لتحديات المرحلة، وماضية في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة.