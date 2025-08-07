وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدُّم للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2025 / 2026م

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدُّم للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، للعام الدراسي 2025 / 2026م، وذلك للراغبين من الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، من الجنسين.

ويستمر التقدُّم حتى يوم الخميس 21 من أغسطس 2025م، من خلال الرابط الإلكتروني المعلن، أو بالتوجُّه إلى مقر المركز الثقافي المطلوب، مصحوبين بصورة من شهادة التخرُّج، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورتين حديثتين، وطلب التحاق مستوفي البيانات.

وتبلغ مدة الدراسة سنتين للحصول على شهادة مراكز الثقافة الإسلامية، مع إمكانية الالتحاق بسنة ثالثة إضافية تؤهل المتقدِّم للعمل خطيبًا بالمكافأة أو واعظة متطوعة، عند إعلان الوزارة عن الحاجة.

ويُشترط لدخول الامتحانات انتظام الحضور بنسبة لا تقل عن 60%، وتبلغ المصروفات الدراسية 500 جنيه سنويًّا، تُسدَّد بعد اجتياز المقابلات، مع إمكانية التقسيط على دفعتين، وإعفاء ذوي القدرات الخاصة من السداد.

وتُعلن كل مديرية عن موعد المقابلات الشخصية ومكانها على صفحتها الرسمية بعد انتهاء فترة التقدُّم، يعقبها إعلان أسماء المقبولين ومواعيد الدراسة وبدايتها.

للاطلاع على التفاصيل ورابط التقديم:

https://awkafonline.gov.eg/competitions/4/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9