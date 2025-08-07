قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الذي لا يرد .. ردده ليلة الجمعة
تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الخميس، عن القائمة الرسمية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، في نسختها الثانية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي ضمّت 30 لاعبًا من نخبة نجوم الكرة العالمية.

صلاح يتصدر المرشحين للكرة الذهبية 

وجاء في مقدمة القائمة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد موسم قوي قدم خلاله أداءً لافتًا على الصعيدين الجماعي والفردي، وساهم بشكل حاسم في فوز "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب أرقامه الفردية التي جعلته من بين أبرز اللاعبين في أوروبا.

30 نجمًا يتنافسون على الجائزة الأغلى

وضمت القائمة لاعبين يمثلون كبرى الأندية الأوروبية، مع هيمنة واضحة لباريس سان جيرمان وبرشلونة، وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي:

  1. عثمان ديمبيلي
  2. جيانلويجي دوناروما
  3. جود بيلينجهام
  4. سيرهو جيراسي
  5. إرلينج هالاند
  6. فيكتور جيوكيريس
  7. أشرف حكيمي
  8. هاري كين
  9. خفيتشا كفاراتسخيليا
  10. روبرت ليفاندوفسكي
  11. أليكسيس ماك أليستر
  12. لاوتارو مارتينيز
  13. سكوت ماكتوميناي
  14. كيليان مبابي
  15. نونو مينديز
  16. جواو نيفيز
  17. بيدري
  18. كول بالمر
  19. مايكل أوليسيه
  20. رافينيا
  21. ديكلان رايس
  22. فابيان رويز
  23. فيرجيل فان دايك
  24. فينيسيوس جونيور
  25. محمد صلاح
  26. فلوريان فيرتز
  27. فيتينيا
  28. لامين يامال
  29. ديزري دوي
  30. دينزل دومفريس
  31.  

متى يُعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025؟

من المنتظر أن يُقام حفل التتويج في وقت لاحق من هذا العام، في العاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب عالمي لمعرفة اللاعب الذي سينال شرف التتويج بلقب الأفضل على مستوى العالم، في ظل منافسة محتدمة بين كوكبة من الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم الأوروبية.

محمد صلاح الكرة الذهبية المرشحين للكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

عاد من الموت.. إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي وسقوط من علو بالشرقية

متهمة ارشيفيه

اعترافات مثيرة لربة منزل وسيدة أشعلتَا النيران في شقة مهندس بالجيزة

المتهمين

محكوم عليه فى قضايا مخدرات وسلاح .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عاطل بكفر الشيخ

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد