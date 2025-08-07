محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الخميس، عن القائمة الرسمية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، في نسختها الثانية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي ضمّت 30 لاعبًا من نخبة نجوم الكرة العالمية.

صلاح يتصدر المرشحين للكرة الذهبية

وجاء في مقدمة القائمة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد موسم قوي قدم خلاله أداءً لافتًا على الصعيدين الجماعي والفردي، وساهم بشكل حاسم في فوز "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب أرقامه الفردية التي جعلته من بين أبرز اللاعبين في أوروبا.

30 نجمًا يتنافسون على الجائزة الأغلى

وضمت القائمة لاعبين يمثلون كبرى الأندية الأوروبية، مع هيمنة واضحة لباريس سان جيرمان وبرشلونة، وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي:

عثمان ديمبيلي جيانلويجي دوناروما جود بيلينجهام سيرهو جيراسي إرلينج هالاند فيكتور جيوكيريس أشرف حكيمي هاري كين خفيتشا كفاراتسخيليا روبرت ليفاندوفسكي أليكسيس ماك أليستر لاوتارو مارتينيز سكوت ماكتوميناي كيليان مبابي نونو مينديز جواو نيفيز بيدري كول بالمر مايكل أوليسيه رافينيا ديكلان رايس فابيان رويز فيرجيل فان دايك فينيسيوس جونيور محمد صلاح فلوريان فيرتز فيتينيا لامين يامال ديزري دوي دينزل دومفريس

متى يُعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 ؟

من المنتظر أن يُقام حفل التتويج في وقت لاحق من هذا العام، في العاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب عالمي لمعرفة اللاعب الذي سينال شرف التتويج بلقب الأفضل على مستوى العالم، في ظل منافسة محتدمة بين كوكبة من الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم الأوروبية.