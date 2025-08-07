من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

جاء القبض على التيك توكر أم عمر الشهيرة بـ«فراولة»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة وزارة الداخلية، لضبط صناع محتوى بتهمة خدش الحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.

تبلغ من العمر 36 عامًا، وعملت في بيع الفواكه منذ صغرها.

* تقول عن عملها ببيع الفواكه: «دي أصلًا شغلانتنا ومصدر رزقنا، كنت مع والدتي وأخواتي».

* عن سبب شهرتها بـ«أم عمر» قالت: «كنت بكتب اسمي أم عمر ومحمد (توأم) عشان مفرقهمش عن بعض. قالولي اكتبي اسم واحد جت معايا كده (أم عمر)».

* عن سبب تلقيبها بـ«فراولة»: «الصفحة اتحظرت عملت واحدة تانية وسميتها أم عمر فراولة».

* لديها 4 أطفال: ولدان وابنتان، وانضمت إلى منصة «تيك توك» عام 2019.

– * عن دخولها لعالم الـ«تيك توك» قالت: «كنت قاعدة في الشارع ببيع عادي. ولقيت ناس فاتحين لايف (بث مباشر) في المحل اللي قصادي، واقترح عليا واحد نفتح لايف أنا وهو على أساس إني قاعدة غلبانة والعالم العربي يشوفني تضرب معايا. روحت شغلت دماغي وسألت بنتي قالت لي بيجيب فلوس قلت لها يلا افتحي اللايف، وقالت لي لازم تكملي 1000 متابع، كملت وفتحت لايف ومن ساعتها ربنا كتب لي الشهرة».

* أول مبلغ حصلت عليه من التيك توك 500 دولار تقول عنه: «وقتها الدولار كان بـ 15 جنيهًا».

* عن آخر مبلغ حصلت عليه، وقت إذاعة برنامج استضافها قالت 7000 دولار، ثم عادت وقالت 7000 جنيه.

* انفصلت عن زوجها بعد شهرتها وقالت: «محبش الراجل اللي يكون طمعان في الست».