قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

أم عمر
أم عمر
إيمان عبد اللطيف

جاء القبض على التيك توكر أم عمر الشهيرة بـ«فراولة»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة وزارة الداخلية، لضبط صناع محتوى بتهمة خدش الحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.

تبلغ من العمر 36 عامًا، وعملت في بيع الفواكه منذ صغرها.

* تقول عن عملها ببيع الفواكه: «دي أصلًا شغلانتنا ومصدر رزقنا، كنت مع والدتي وأخواتي».

* عن سبب شهرتها بـ«أم عمر» قالت: «كنت بكتب اسمي أم عمر ومحمد (توأم) عشان مفرقهمش عن بعض. قالولي اكتبي اسم واحد جت معايا كده (أم عمر)».

* عن سبب تلقيبها بـ«فراولة»: «الصفحة اتحظرت عملت واحدة تانية وسميتها أم عمر فراولة».

* لديها 4 أطفال: ولدان وابنتان، وانضمت إلى منصة «تيك توك» عام 2019.

– * عن دخولها لعالم الـ«تيك توك» قالت: «كنت قاعدة في الشارع ببيع عادي. ولقيت ناس فاتحين لايف (بث مباشر) في المحل اللي قصادي، واقترح عليا واحد نفتح لايف أنا وهو على أساس إني قاعدة غلبانة والعالم العربي يشوفني تضرب معايا. روحت شغلت دماغي وسألت بنتي قالت لي بيجيب فلوس قلت لها يلا افتحي اللايف، وقالت لي لازم تكملي 1000 متابع، كملت وفتحت لايف ومن ساعتها ربنا كتب لي الشهرة».

* أول مبلغ حصلت عليه من التيك توك 500 دولار تقول عنه: «وقتها الدولار كان بـ 15 جنيهًا».

* عن آخر مبلغ حصلت عليه، وقت إذاعة برنامج استضافها قالت 7000 دولار، ثم عادت وقالت 7000 جنيه.

* انفصلت عن زوجها بعد شهرتها وقالت: «محبش الراجل اللي يكون طمعان في الست».

أم عمر التيك توك أم عمر فراوله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

جمال شعبان

تعليق قوي من جمال شعبان على تصريحات اللواء خالد مجاور

البنكرياس

عملت عمليات كتير .. بعد أزمة أنغام الصحية اعرف مضاعفات مرضها

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تستعترض أناقتها على البحر بهذه الإطلالة ..شاهد

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد