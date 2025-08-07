إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3

أشاد مسئولى الاتحاد الدولى لكرة السلة جلوس على الكراسى المتحركة بالمستوى الذى ظهر به المنتخب الوطنى لكرة السلة الذى شارك فى بطولة العالم بنظام 3×3 التى أستضافتها مدينة صن سيتى بجنوب أفريقيا في البطولة العالمية المفتوحة IWBF ،بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.



وفى اول مشاركة عالمية لمنتخبنا الوطنى ،تمكن الفراعنة من تقديم أداء بطولي وضعهم بين الكبار، بعد إنهاء مشوارهم في المركز الحادى عشر عالميا

متفوقا على العديد من المنتخبات ذات التاريخ الطويل فى اللعبة التى تحظى بمتابعة وأهتمام الملايين فى العالم ،وتتطور مستوياتها بسرعة مذهلة.

إشادات دولية بالأداء المصري

نال المنتخب المصري إشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة (IWBF). وقال أحد أعضاء اللجنة الفنية:

منتخب مصر كان مفاجأة البطولة، أثبتوا قدرة كبيرة على التحدي والانضباط، والأداء الجماعي كان من أفضل ما شاهدناه في النسخة الحالية.

كما عبّر مراقبون فنيون عن إعجابهم بسرعة تحركات اللاعبين المصريين، وقوة الفريق الذهنية، خاصة في المباريات الحاسمة التي حسموها لصالحهم أمام منتخبات قوية مثل إنجلترا.

نتائج الفراعنة في البطولة

خاض منتخبنا الوطنى عدة مباريات قوية، وجاءت نتائجه على النحو التالي: حقق أبطالنا 5 انتصارات تاريخية أمام منتخبات كينيا (13-3)، الإمارات (12-11)، جنوب أفريقيا صاحبة الارض (9-7)، وسلوفينيا (15-9)، وعلى منتخب بريطانيا (10/13) ،الفوز على سلوفينا (9/15).

وخسر منتخبنا أمام كرواتيا وماليزيا بفارق هدف وحيد فى الثوانى الأخيرة خسارة أمام كرواتيا في مباراة قوية قدّم فيها المنتخب أداءً دفاعيًا مميزًا، لكنه لم ينجح في حسم النتيجة أمام الخبرة الأوروبية

والخسارة من ماليزيا بنفس النتيجة

بعد مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، شهدت تقلبات كبيرة في الأداء والنتيجة.

لينتزع منتخبنا الوطنى المركز 11 بعد منافسة قوية لأول مشاركة لمصر فى بطولة العالم لكرة السلة 3×3 على الكراسى المتحركة .

الدروس المستفادة من المشاركة:

ومن أبرز ما خرج به الجهاز الفني من دروس:أهمية الثبات الانفعالي في اللحظات الحاسمة،وضرورة تطوير اللياقة الذهنية والبدنية لتقليل التراجع في الشوط الثاني ،وتعزيز خبرة اللاعبين في مواجهة المنتخبات الآسيوية والأوروبية ،والاستمرار في دعم اللاعبين من خلال معسكرات دولية وتكثيف الاحتكاك الخارجي.



طموحات مستقبلية

أعرب مسئولى اتحاد السلة على الكراسى المتحركة،برئاسة مى زين الدين، عن رضاها عن الأداء العام، مؤكدًة أن هذه المشاركة خطوة مهمة ضمن خطة الاحلال والتجديد في بناء جيل جديد من أبطال كرة السلة جلوس،من خلال الدعم الفنى والمالي لضمان الاستمرارية.



وقالت مى زين الدين أشكر البعثة واللاعبين على روح الانضباط والتعاون والتحدى والمظهر المشرف الذى ظهرت بة البعثة،التى رأسها عادل شريف،عضو مجلس الادارة ،ومدير البعثة المهندس عمرو صادق ،المدير التنفيذى لاتحاد السلة على الكراسى المتحركة ، و لاعبو منتخبنا الوطنى أشرف أبوزيد محمد عمار ،واللاعب توبة نجدى محمود عيسى

،ومجدى طلعت عبده عباس ،ومحمد فرج جمعة عبدالعزيز

رغم التحديات، أثبت اللاعبون المصريون امتلاكهم لمهارات فنية وبدنية تؤهلهم لمنافسة أقوى المنتخبات العالمية، في واحدة من أصعب نسخ البطولة.



ومن جانبة أشاد عادل سليم نائب رئيس اتحاد كرة السلة على الكراسى المتحركة ومدير المنتخبات الوطنية،والذى كان حريصا على حضور تدريبات المنتخب والتواصل مع اللاعبين والبعثة خلال منافسات بطولة العالم 4×4 ، بأن مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة السلة للكراسى المتحركة كانت مشرفة للغاية، وقد أظهرت الروح القتالية والالتزام الكبير من اللاعبين، رغم قوة المنافسات، إلا أن المنتخب أثبت قدرته على مجاراة منتخبات من الصف الأول عالميًا. نحن نعمل على خطة طويلة المدى لتطوير اللعبة، ومثل هذه المشاركات تمنحنا تقييمًا واقعيًا لما وصلنا إليه.

وأضاف ،عادل سليم نائب رئيس اتحاد السلة ،ان البطولة كانت فرصة ذهبية للاحتكاك الدولي وزيادة الخبرات، ونسعى الآن إلى الاستفادة من هذه التجربة لتحديد النقاط التي نحتاج إلى تطويرها استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.



بينما أشار محمود عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد والحكم الدولى المعروف، إلى المستوى الذى ظهر به المنتخب الوطنى فى منافسات البطولة، وأثبت الفريق أنه قادر على المنافسة في المحافل الدولية، وما قدمه في بطولة العالم يؤكد أن لدينا عناصر واعدة يمكن البناء عليها، ونحن كاتحاد ملتزمون بدعم هؤلاء الأبطال وتوفير كل سبل الإعداد والتأهيل الفني والبدنى.

ونعمل حاليًا على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة داخل مصر، وتنظيم بطولات محلية أكثر انتظامًا بهدف اكتشاف المزيد من المواهب. وأعتبر أن مشاركة مصر في بطولة العالم ليست مجرد تمثيل شرفى، بل هى خطوة ضمن خطة تطوير استراتيجية اللعبة فى الفترة المقبلة.