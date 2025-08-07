قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أشاد مسئولى الاتحاد الدولى لكرة السلة جلوس على الكراسى المتحركة بالمستوى الذى ظهر به المنتخب الوطنى لكرة السلة الذى شارك فى بطولة العالم بنظام 3×3 التى أستضافتها مدينة صن سيتى بجنوب أفريقيا في البطولة العالمية المفتوحة IWBF ،بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.


وفى اول مشاركة عالمية لمنتخبنا الوطنى ،تمكن الفراعنة من تقديم أداء بطولي وضعهم بين الكبار، بعد إنهاء مشوارهم في المركز الحادى عشر عالميا
متفوقا على العديد من المنتخبات ذات التاريخ الطويل فى اللعبة التى تحظى بمتابعة وأهتمام الملايين فى العالم ،وتتطور مستوياتها بسرعة مذهلة.

إشادات دولية بالأداء المصري

نال المنتخب المصري إشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة (IWBF). وقال أحد أعضاء اللجنة الفنية:
منتخب مصر كان مفاجأة البطولة، أثبتوا قدرة كبيرة على التحدي والانضباط، والأداء الجماعي كان من أفضل ما شاهدناه في النسخة الحالية.

كما عبّر مراقبون فنيون عن إعجابهم بسرعة تحركات اللاعبين المصريين، وقوة الفريق الذهنية، خاصة في المباريات الحاسمة التي حسموها لصالحهم أمام منتخبات قوية مثل إنجلترا.

نتائج الفراعنة في البطولة
خاض منتخبنا الوطنى عدة مباريات قوية، وجاءت نتائجه على النحو التالي: حقق أبطالنا 5 انتصارات تاريخية أمام منتخبات كينيا (13-3)، الإمارات (12-11)، جنوب أفريقيا صاحبة الارض  (9-7)، وسلوفينيا (15-9)، وعلى منتخب بريطانيا (10/13) ،الفوز على سلوفينا (9/15).
وخسر منتخبنا أمام كرواتيا وماليزيا بفارق هدف وحيد فى الثوانى الأخيرة خسارة أمام كرواتيا في مباراة قوية قدّم فيها المنتخب أداءً دفاعيًا مميزًا، لكنه لم ينجح في حسم النتيجة أمام الخبرة الأوروبية
والخسارة من ماليزيا بنفس النتيجة
بعد مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، شهدت تقلبات كبيرة في الأداء والنتيجة.
لينتزع منتخبنا الوطنى المركز 11  بعد منافسة قوية لأول مشاركة لمصر فى بطولة العالم لكرة السلة 3×3 على الكراسى المتحركة .

الدروس المستفادة من المشاركة:

ومن أبرز ما خرج به الجهاز الفني من دروس:أهمية الثبات الانفعالي في اللحظات الحاسمة،وضرورة تطوير اللياقة الذهنية والبدنية لتقليل التراجع في الشوط الثاني ،وتعزيز خبرة اللاعبين في مواجهة المنتخبات الآسيوية والأوروبية ،والاستمرار في دعم اللاعبين من خلال معسكرات دولية وتكثيف الاحتكاك الخارجي.


طموحات مستقبلية

أعرب مسئولى اتحاد السلة على الكراسى المتحركة،برئاسة مى زين الدين، عن رضاها عن الأداء العام، مؤكدًة أن هذه المشاركة خطوة مهمة ضمن خطة الاحلال والتجديد في بناء جيل جديد من أبطال كرة السلة جلوس،من خلال الدعم الفنى والمالي لضمان الاستمرارية.


وقالت مى زين الدين أشكر البعثة واللاعبين على روح الانضباط والتعاون والتحدى  والمظهر المشرف الذى ظهرت بة البعثة،التى رأسها عادل شريف،عضو مجلس الادارة ،ومدير البعثة المهندس عمرو صادق ،المدير التنفيذى لاتحاد السلة على الكراسى المتحركة ، و لاعبو منتخبنا الوطنى أشرف أبوزيد محمد عمار ،واللاعب توبة نجدى محمود عيسى
،ومجدى طلعت عبده عباس ،ومحمد فرج جمعة عبدالعزيز
رغم التحديات، أثبت اللاعبون المصريون امتلاكهم لمهارات فنية وبدنية تؤهلهم لمنافسة أقوى المنتخبات العالمية، في واحدة من أصعب نسخ البطولة.


ومن جانبة أشاد عادل سليم نائب رئيس اتحاد كرة السلة على الكراسى المتحركة ومدير المنتخبات الوطنية،والذى كان حريصا على حضور تدريبات المنتخب والتواصل مع اللاعبين والبعثة خلال منافسات بطولة العالم 4×4 ، بأن مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة السلة للكراسى المتحركة كانت مشرفة للغاية، وقد أظهرت الروح القتالية والالتزام الكبير من اللاعبين، رغم قوة المنافسات، إلا أن المنتخب أثبت قدرته على مجاراة منتخبات من الصف الأول عالميًا. نحن نعمل على خطة طويلة المدى لتطوير اللعبة، ومثل هذه المشاركات تمنحنا تقييمًا واقعيًا لما وصلنا إليه.

وأضاف ،عادل سليم نائب رئيس اتحاد السلة ،ان البطولة كانت فرصة ذهبية للاحتكاك الدولي وزيادة الخبرات، ونسعى الآن إلى الاستفادة من هذه التجربة لتحديد النقاط التي نحتاج إلى تطويرها استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.


بينما أشار محمود عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد والحكم الدولى المعروف، إلى المستوى الذى ظهر به المنتخب الوطنى فى منافسات البطولة، وأثبت الفريق أنه قادر على المنافسة في المحافل الدولية، وما قدمه في بطولة العالم يؤكد أن لدينا عناصر واعدة يمكن البناء عليها، ونحن كاتحاد ملتزمون بدعم هؤلاء الأبطال وتوفير كل سبل الإعداد والتأهيل الفني والبدنى.
ونعمل حاليًا على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة داخل مصر، وتنظيم بطولات محلية أكثر انتظامًا بهدف اكتشاف المزيد من المواهب. وأعتبر أن مشاركة مصر في بطولة العالم ليست مجرد تمثيل شرفى، بل هى خطوة ضمن خطة تطوير استراتيجية اللعبة فى الفترة المقبلة.

منتخب مصر منتخب مصر للكراسي المتحركة أخبار الرياضة موقع صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية

أحمد زايد يكشف تفاصيل جائزة جديدة تمنحها مكتبة الإسكندرية للشباب

الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عبد الغني هندي: مناهج الأزهر تُعد بيئة مقاومة لفكر الجماعات المتشددة

الفنان رشوان توفيق

رشوان توفيق: محظوظ بنشأتي في زمن لم تكن فيه التأثيرات السلبية الحالية

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد