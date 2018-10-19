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مرأة

15 طعاما صحيا تغني عن تناول الفيتامينات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
نصح خبراء التغذية والصحة في الولايات المتحدة بتناول 15 نوعا من الأطعمة الصحية، تجعل الإنسان يستغني تماما عن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، ومن بين هذه الأغذية الحليب والموز والدجاج والبطاطس والبطاطا الحلوة.

وفي الوقت نفسه ، نصح الخبراء بعدم التخلي عن الفيتامينات قبل التحدث مع خبير التغذية المعالج، ولكن يمكن للشخص المعافى أن يستغني عن الفيتامينات المتعددة، للحصول على التغذية الكافية من غذائه.

ووفقا لإرشادات النظام الغذائي لإدارة الزراعة الأمريكية، فإن الأمريكيين البالغين لا يحصلون على الكميات الكافية من بعض المغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم والألياف والحديد، ولكن يمكن لنظام غذائي غني بهذه الفيتامينات تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، ومن هذه الأغذية، اللوز فهو يقلل من مستويات الكوليسترول ويجعل الإنسان أكثر رشاقة، فضلا عن الفراولة فهي غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة وخاصة لموسم البرد والأنفلونزا، ثم البروكلي والدجاج والبيض والدهون فهي مهمة في امتصاص المواد الغذائية في الجسم.

كما ينصح الخبراء، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" نقلا عن موقع للتغذية، بتناول السلمون والسبانخ والبطاطا الحلوة فهي تقوي النظر، ثم الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والأرز البني والكينوا والحبوب الأخرى غير المكررة التي تساعد في تنظيم عملية الهضم.
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