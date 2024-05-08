حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية بصاروخ بركان



أعلن حزب الله اللبناني اليوم ‌‏الأربعاء استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وبحسب البيان اللبناني؛ فقد جاء ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

وكانت عناصر حزب الله اللبناني قصفت بعد ظهر يوم الأربعاء بالصواريخ ‌‏الموجهة موقع المالكية حيث أصابوه ‏إصابة مباشرة.

ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني؛ فأن ذلك القصف جاء بعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية.

وذكر البيان أن ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأشار البيان الي ان الهجوم علي موقع المالكية جاء بالتزامن مع دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح.

كما استهدفت العناصر التجهيزات التجسسية ‏لقوات الاحتلال بذات الموقع حيث تم تدميرها كاملة . ‌‏