حزب الله مازال موجودا.. جالانت يتوعد بصيف ساخن على الحدود مع لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن العمليات على الجبهة الشمالية لم تنته وقد يكون الصيف "ساخنًا" هنا.

وتعهد جالانت في حديثه أمام الجنود في شمال إسرائيل، بإعادة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين بسبب هجمات حزب الله إلى منازلهم، قائلا "قد يكون الصيف حارا".

وأضاف لجنود احتياط المدفعية في الفرقة 91: "لقد أبعدنا حزب الله عن خطوط التماس إلى مسافات كبيرة، لكن هذا لا يعني أنه اختفى".

وتابع قوله: "لإعادة السكان بأمان، هناك حاجة إلى عملية اتفاق أو عملية تشغيلية.. وأنا مصمم على إعادتهم إلى منازلهم بأمان وإعادة بناء الأشياء التي دمرت".

وتابع جالانت: "لدينا قوة نيرانية كبيرة جدًا وثقيلة جدًا، وسنتأكد من تفعيلها إذا كانت هناك حاجة وسبب"، في إشارة إلى احتمال قيام إسرائيل بخوض حرب لإجبار حزب الله على الابتعاد عن الحدود.

وأشار: "عليكم الآن الاستعداد للمهام القادمة، وقد يكون هذا الصيف ساخنًا جدًا".