توفيق عكاشة يكشف سر التقارب المصري الروسي .. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يجعل من العالم كله أصدقاء لمصر، ويحرص على اتباع سياسة التوازن.



وتابع عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ أن مصر حريصة على البناء، لافتًا إلى أن رحلة الرئيس السيسي إلى روسيا متكاملة وتبني جسورا سياسية واقتصادية وعسكرية.



ولفت عكاشة إلى أن روسيا أصبحت من أقوى دول العالم، ولم تعد مصر تعتمد في علاقاتها على دولة واحدة.



وتحدث عكاشة عن أهمية مصر التاريخية وحضارتها التي تمتد لآلاف السنين.

