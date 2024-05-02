لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة غريبة تكشف تغير لون الشمس مما أثار حالة كبيرة من الدهشة والذهول.

نشر باحث بجامعة أوريغون صور صادمة لأشعة الشمس أثناء الغروب حيث ظهرت باللون الأخضر بدل اللون الأصفر أو البرتقال مما أثار حالة من الصدمة بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا.

وعرض كريغ هايسليب، وهو باحث مساعد بجامعة ولاية أوريغون على موقع تبادل الصور إنستجرام، لقطة نادرة تغير فيها لون الشمس للأخضر خلال أخر دقائق الغروب ولم تستمر لأكثر من ثانيتين.

تغير لون الشمس

ووفقا لما جاء فى موقع “ مترو” فقد تمكن دكتور كريغ هايسليب من التقاط اللقطة النادرة لأشعة الشمس فى غرب خليج كوس بولاية أوريغون حيث كان يبعد عنها 15 ميلا فقط أى حوالى 24 كم منذ عدة أيام ولكن ذاع صيتها مؤخرا على السوشيال ميديا.

سر تغير لون الشمس للأخضر



تغير لون الشمس للأخضر يحدث بسبب انسكار ضوء الأشعة أو انفصاله عن الشمس أو انكساره ولكن بشروط معينة كأن تصل درجات الحرارة فى الغلاف الجوي لدرجة معينة ويكون الهواء على ارتفاعات عالية أكثر دفئا وعادة يتم رصد تغير لون الشمس فوق الماء وليس الأرض.

ويكون الانكسار أقوى بالنسبة للضوء الأزرق والأخضر من اللون الطبيعي للشمس المتراوح بين لأصفر والبرتقالي وهو ما تسبب فى تغير لون الشمس فى الصور للون مزرق أو مخضر على الجانب العلوي من الشمس.