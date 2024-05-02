عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

لون الشمس
لون الشمس

تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة غريبة تكشف تغير لون الشمس مما أثار حالة كبيرة من الدهشة والذهول.

نشر باحث بجامعة أوريغون صور صادمة لأشعة الشمس أثناء الغروب  حيث ظهرت باللون الأخضر بدل اللون الأصفر أو البرتقال مما أثار حالة من الصدمة بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا.

 

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

 

وعرض كريغ هايسليب، وهو باحث مساعد بجامعة ولاية أوريغون على موقع تبادل الصور إنستجرام، لقطة نادرة تغير فيها لون الشمس للأخضر خلال أخر دقائق الغروب ولم تستمر لأكثر من ثانيتين.

تغير لون الشمس
تغير لون الشمس

ووفقا لما جاء فى موقع “ مترو” فقد تمكن دكتور كريغ هايسليب من التقاط اللقطة النادرة لأشعة الشمس  فى  غرب خليج كوس بولاية أوريغون حيث كان يبعد عنها 15 ميلا فقط أى حوالى 24 كم منذ عدة أيام ولكن ذاع صيتها مؤخرا على السوشيال ميديا.

 

سر تغير لون الشمس للأخضر


تغير لون الشمس للأخضر يحدث بسبب انسكار ضوء الأشعة أو انفصاله عن الشمس أو انكساره ولكن بشروط معينة كأن تصل درجات الحرارة فى الغلاف الجوي لدرجة معينة ويكون الهواء على ارتفاعات عالية أكثر دفئا وعادة يتم رصد تغير لون الشمس فوق الماء وليس الأرض.

ويكون الانكسار أقوى بالنسبة للضوء الأزرق والأخضر من اللون الطبيعي للشمس المتراوح بين لأصفر والبرتقالي  وهو ما تسبب فى تغير لون الشمس فى الصور للون مزرق أو مخضر على الجانب العلوي من الشمس.

الشمس لون الشمس تغير لون الشمس تغير لون الشمس للأخضر الغروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

ثلاثي الأهلي يتدخل لحل أزمة أفشة وكولر

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

احمِ نفسك من أمراض الكلى بهذه الأطعمة

نبات طعمه شهي يُعالج الاكتئاب والكوابيس وأمراض التنفس .. تعرف عليه

11 استخداما غير متوقع لقشر الليمون.. للصحة والمنزل

بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع

نصف مليون جنيه.. إنجليزية تعثر على كنز في ترعة| تفاصيل

هيضر شغلك .. كيف تتخلص من تشتت الانتباه وتزيد تركيزك فى العمل

أكل فاخر من الآخر.. صينية كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل

ترشيحاتنا

بعد اختيارها ضمن أهم 50 أغنية.. ملحن تملي معاك: عملتها وأنا بشرب شاي

منشور على فيس بوك يكشف عن مستريح جديد بالشرقية

الرئيس الأوكراني: بوتين يحاول تعطيل قمة السلام

ياسمين عز لبطلة مسلسل العتاولة: لو اتجوزتي مهندس وشك هينور وعلى ضمانتي

ريم بسيوني: رواية أولاد الناس تنبأت بظهور الوباء في العالم

السيسي رئيسه ومدينة باسمه| حكاية تدشين اتحاد القبائل العربية.. من المبادرات التنموية لمجلس يضم 30 قبيلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

فيديو

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ