ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لحظة توقيع العقد بين الأهلى والشركة الراعية.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
مى فهمى - عمرو الحلوانى
وقع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى عقد رعاية الأهلى مع شركة برزنتيشن سبورت، اليوم، فى مؤتمر صحفى بالقلعة الحمراء بالجزيرة .

وقام محمود الخطيب رئيس الأهلى بتوقيع العقد مع محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن بشكل رسمى .

حصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.
loading...

ترشيحاتنا

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء

قرار عاجل من وفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

أخرج لسانه للصحفيين.. حكاية صورة للنحاس باشا أثارت ضجة فى الأربعينيات

محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

أسعار العملات بالبنك الأهلي

رئيس الأرصاد يكشف عن موعد انخفاض الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

قائد القوات البحرية: عملية إيلات حدث تاريخي على مستوى الحروب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو
محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟