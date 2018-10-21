لحظة توقيع العقد بين الأهلى والشركة الراعية.. فيديو

وقع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى عقد رعاية الأهلى مع شركة برزنتيشن سبورت، اليوم، فى مؤتمر صحفى بالقلعة الحمراء بالجزيرة .



وقام محمود الخطيب رئيس الأهلى بتوقيع العقد مع محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن بشكل رسمى .



حصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.



كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.

