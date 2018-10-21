ماسك الطحينة لتفتيح البشرة قبل الشتاء

قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، ماسك الطحينة لتفتيح البشرة، بدون اللجوء إلى الكريمات ومستحضرات التجميل، التي تعمل علي تغير لون البشرة علي المدي البعيد.



المكونات متواجدة بالطبع فى مطبخك:

-ملعقة طحينة كبيرة

-مياه ورد

-زيت لوز -5 نقاط- يباع لدي العطار

-عصير ليمون -نصف ليمونة-

-نشا

-لبن حليب كامل الدسم



الطريقة:

-اخلطي معلقة طحينة مع معلقة مياه ورد و 5 نقط من زيت اللوز الحلو و نص ليمونة ومعلقة نشا و قلبيهم كويس جدًا.

-ضعي عليهم اللبن بالتدريج حتي تحصلي على عجينة تفرد ع الوجه.

-ضعي الماسك لمدة 10 دقايق ثم اشطفيه بالمياه الفاترة وبعدها المياه الباردة.

-ولا تنسي مسح وجهك بقطنة مبللة بماء الورد لغلق المسام و تعقيمها.