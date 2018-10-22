تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والد طفل البامبرز لـ21 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بقتل والد طفل البامبرز"، لجلسة 21 يناير وذلك لسماع شهود الإثبات.



جرت جلسة اليوم بغرفة المداولة، وأكد المحامي أسامة مطر، المدعي بالحق المدني عن أسرة المجني عليه انهم ادعوا مدنيًا بـ 100ألف جنيه و واحد،مشيرا إلى طلب دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات، فقررت المحكمة التأجيل لسماع الشهود.



وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين بقتل والد الطفل حمزة في القضية المقيدة برقم 831 لسنة 2018 إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من «هشام.ع» 20 سنة و«أحمد.م» 20 سنة و« عادل. ف» 53 سنة و«حسن. ع» 19 سنة و«السيد.ا» هارب.



وتضمن قرار الإحالة الصادر من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام أنه بتاريخ 21 مايو الماضي، قام المتهمون بقتل المجني عليه عبد الهادي محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيِّتوا النية وعقدوا العزم على قتله.