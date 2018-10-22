قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدا "الثلاثاء" فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر لموسم 2018 /2019.



وضمت قائمة الإنتاج الحربى كل من: عامر عامرو أحمد يحيى وأحمد شديد قناوى ومحمود البدري ومحمود حمادة ومحمد عادل وغنام محمد وموسي دياوارا وعبدالعزيز محمود شحاتة أبو كف والسيد الشبراوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق وكريم لالا وجميس تيدي وعبد الرحمن بودي وويليام أوكروكت ومحمد مسعد ومحمد رجب.



ويسعى الجهاز الفنى للإنتاج الحربى إلى إقامة أفضل استعداد ممكن لمواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد العروض المميزة التى يقدمها الفريق خلال الموسم الحالى .



وكان مختار مختار أعلن استبعاد الرباعى أحمد دويدار ومحمد ماجد أونش ووليد حسن وعبدالعزيز موسى من مباراة الغد، وذلك وفقا لرؤية فنية له.

