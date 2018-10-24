ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

محمد فايق عضوا لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
أماني نوار
انتخبت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة، فى الانتخابات التى تمت اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضوا في مجلس أمناء المنظمة.

وفاز في انتخاب مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كل من:

1- "الدكتور الفاضل بن الناصر بالضيافى تونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

2- أبوبكر لركو المغرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

3- حافظ أبو سعدة مصر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

4- الدكتور حامد فضل الله السودان/ ألمانيا.

5- حسن موسى مصر/ النمسا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا.

6- خالد الحوسنى الإمارات الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان – الإمارات.

7- الدكتورة سهام الفريح الكويت الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

8- سيد عثمان الشيخ ماء العينين موريتانيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى موريتانيا.

9- ضياء الشمرى العراق / النمسا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا.

10- الدكتور عبد الباسط بن حسن تونس رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان.

11- عبد الإله بن عبد السلام المغرب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

12- عبد الجليل يوسف على عبد الله البحرين الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

13- الدكتور عبد المنعم الحر ليبيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا.

14- علاء شلبى مصر.

15- فضل على عبد الله اليمن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.

16- محسن عوض مصر.

17+ محمد سالم الكعبي الإمارات الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان – الإمارات.

18- محمد فائق مصر.

19- مختار بن سعيد الجزائر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

20- مها البرجس الكويت منظمة الخط الإنسانى.
loading...

ترشيحاتنا

من هو سيدي الغريب الذي سُميت السويس باسمه؟.. قاهر القرامطة

هاني حتحوت يغرد عن خروج المصري اليوم من الكونفدرالية

طلب رشوة.. إبراهيم حسن: نمتلك أدلة موثقة تدين حكم مباراة المصري وفيتا كلوب

اللتر منه بـ 10 ملايين دولار.. ولدغته فتاكة.. لماذا سم العقارب أغلى سائل في العالم؟

بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

ليفربول و النجم الأحمر ..ساديو مانى يحرز الهدف الرابع للريدز

الأهلي يتخذ أول إجراء قضائي ضد المتجاوزين في حق النادي الأحد القادم

مباراة المصري وفيتا كلوب ..الفريق الكونغولي يتقدم بهدفين في الشوط الأول ..فيديو

ولي العهد السعودي مازحا: الحريري في المملكة زائرا وليس مخطوفا.. فيديو

أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو

العثور على مومياء مصرية على جسدها أقدم تاتو فى التاريخ..صور

المصرى ينسحب من مباراة فيتا كلوب في الكونفيدرالية بعد الهدف الثالث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟