محمد فايق عضوا لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة، فى الانتخابات التى تمت اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضوا في مجلس أمناء المنظمة.



وفاز في انتخاب مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كل من:



1- "الدكتور الفاضل بن الناصر بالضيافى تونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.



2- أبوبكر لركو المغرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.



3- حافظ أبو سعدة مصر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.



4- الدكتور حامد فضل الله السودان/ ألمانيا.



5- حسن موسى مصر/ النمسا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا.



6- خالد الحوسنى الإمارات الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان – الإمارات.



7- الدكتورة سهام الفريح الكويت الجمعية الوطنية لحماية الطفل.



8- سيد عثمان الشيخ ماء العينين موريتانيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى موريتانيا.



9- ضياء الشمرى العراق / النمسا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا.



10- الدكتور عبد الباسط بن حسن تونس رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان.



11- عبد الإله بن عبد السلام المغرب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.



12- عبد الجليل يوسف على عبد الله البحرين الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.



13- الدكتور عبد المنعم الحر ليبيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا.



14- علاء شلبى مصر.



15- فضل على عبد الله اليمن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.



16- محسن عوض مصر.



17+ محمد سالم الكعبي الإمارات الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان – الإمارات.



18- محمد فائق مصر.



19- مختار بن سعيد الجزائر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.



20- مها البرجس الكويت منظمة الخط الإنسانى.