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رياضة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
أكد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يهدف للتتويج بدوري أبطال أوروبا لهذا العام بعد الفوز أمام النجم الأحمر الصربي.

وقال "صلاح"، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، "المباريات في دوري أبطال أوروبا دائمًا صعبة، لكن الهدف المبكر سهل علينا اللقاء، كنا نلعب أمام فريق قوي مثل ريد ستار بلجراد وإن لم يكونوا في يومهم".

وتابع نجم الفريق: "أتمنى الفوز في المباراة المقبلة، وبعدها سنكون في موقف جيد بالترتيب، نلعب للوصول إلى نهائي البطولة والفوز بها بعد ما حققناه في الموسم الماضي".

يذكر أن ليفربول فاز على ريد ستار بلجراد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، سجل صلاح هدفين في اللقاء، ليصل إلى هدفه الخمسين مع الفريق منذ وصوله قبل بداية الموسم الماضي.

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