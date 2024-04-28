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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعات الامريكية تتخذ إجراءات صارمة لوقف الاحتجاجات الطلابية على المجازر الإسرائيلية في غزة

الجامعات الامريكية
الجامعات الامريكية

اقتحمت الشرطة الأمريكية الحرم الجامعي الشهر الجاري واعتقلت أكثر من 100 متظاهر، مع تصاعد التوتر بشأن مخيم لدعم الفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك. 

وسرعان ما تم اعتقال العشرات من الطلاب الآخرين الذين كانوا يحتجون على الهجوم الذي استمر لعدة أشهر على غزة، في جامعتي نيويورك وييل. وفي جامعة تكساس في أوستن، تحركت شرطة مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيل لتفريق مظاهرة ذات تفكير مماثل، بينما تم أيضًا اعتقال ما يقرب من 100 شخص في جامعة جنوب كاليفورنيا. 

وفي جامعة إيموري في أتلانتا، استخدمت سلطات إنفاذ القانون كرات الفلفل لتفريق تحرك مؤيد للفلسطينيين، واعتقلت 28 شخصًا، من بينهم العديد من الأساتذة. وفي كلية إيمرسون في بوسطن، تم القبض على 108 متظاهرين آخرين، وأصيب أربعة ضباط.

في حين أن الجولة الأخيرة من الاعتقالات قد حظيت باهتمام كبير، فإن الكليات الأمريكية تستخدم تطبيق القانون - جنبًا إلى جنب مع الإيقاف الأكاديمي، والطرد لمدرسة واحدة على الأقل - لمحاولة كبح جماح المظاهرات الطلابية منذ هجوم حماس في أكتوبر على إسرائيل. أكثر من 1200 قتيل وعشرات الأسرى. 

وأدت الضربة الإسرائيلية المدمرة في غزة - التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة - إلى زيادة وجهات النظر الراسخة لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جميع الأطراف.

وسط إصرار الطلاب الأمريكيين على نطاق واسع على أن تكتيكاتهم سلمية، غالبًا ما شجب المسؤولون احتجاجات الحرم الجامعي باعتبارها تخريبية، حيث استخدم البعض - بما في ذلك جامعة إنديانا، وجامعة جورج واشنطن، وحرم جامعة هومبولت بولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية - القواعد المدرسية التي تحكم استخدام الأماكن العامة لتهديد أو فرض الانضباط، أو استدعاء دعم الشرطة.

وبدا المسؤولون مؤخرًا أسرع في فرض عقوبات على المتظاهرين في الحرم الجامعي عما كانوا عليه قبل ستة أشهر، وفقًا لزاك جرينبيرج من مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير.

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