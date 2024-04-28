أمير رمسيس يكشف كواليس فوز فيلم "أنف وثلاث عيون" بجائزة مهرجان مالمو

أعرب المخرج أمير رمسيس، عن سعادته الشديدة بفوز فيلمه "أنف وثلاثة عيون" بجائزة الجمهور، في مهرجان مالمو، مشيرا إلى أن الفيلم يعد تجربة ناجحة.

وقال أمير رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “دينا رامز و وأية شعيب”: "لم نكن نضع أعيننا على الفيلم الرئيسي "أنف وثلاثة عيون"، لكن اعتمدنا بشكل كبير على الرواية، وعرض تفاصيلها، بوجهة نظر مختلفة عن الفيلم الرئيسي.

وتابع المخرج أمير رمسيس: عملنا على عرض شخصية هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وأن يكون له القدرة على فهم ذاته.