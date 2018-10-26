زراعه جسور المصارف بأشجار البامبو بمشاركة 300 طالب مصرى ورواندي بالجيزة

تطلق وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الجيزة غدًا مشروعا تجريبيا لزراعة جسور المصارف بأشجار البامبو بنطاق البر الايسر لمصرف المحيط "المريوطية" بنطاق منطقه سقاره بالكيلو 41 بمركز ومدينة البدرشين.



يأتي ذلك بمشاركه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسفير صالح هابيمانا سفير دوله رواندا في مصر والوفد المرافق له.



ويشارك 300 طالب من مصر ورواندا في زراعه 200 شجره من اشجار البامبو.

