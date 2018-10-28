طبيب الأهلي يكشف موقف إسلام محارب من المشاركة أمام الترجي

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إسلام محارب، لاعب الفريق جاهز لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وأضاف أن الجهاز الفني فضل تجهيز اللاعب لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وإبعاده عن مواجهة الوصل الإماراتي اليوم؛ بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة اليسرى التي تعرض لها في مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف نهائي بدوري أبطال أفريقيا.



