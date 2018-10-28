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رياضة

طبيب الأهلي يكشف موقف إسلام محارب من المشاركة أمام الترجي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إسلام محارب، لاعب الفريق جاهز لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل تجهيز اللاعب لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وإبعاده عن مواجهة الوصل الإماراتي اليوم؛ بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة اليسرى التي تعرض لها في مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف نهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا لتجهيزه لمباراة نهائي أفريقيا، حيث خاض اللاعب تدريباته في «الجيم»، وبدأ تدريبات الجري حول الملعب، ويبقي جاهزاً تماماً للتواجد في الحسابات الفنية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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