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فن

تعرف على سعر تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اعلنت إدارة دار الأوبرا المصرية عن قيمة تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت المقرر أن يقام 5 نوفمبر برفقة الأوركسترا الخاص به على خشبة المسرح الكبير، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الـ27 المقرر انطلاقها 1 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 15 يومًا.

وانقسمت أسعار التذاكر إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ550 جنيها.

ويقدم عمر خيرت عديد من المقطوعات الموسيقية التى يتفاعل معها الجمهور باستمرار منها إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة". 
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