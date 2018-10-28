تعرف على سعر تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

اعلنت إدارة دار الأوبرا المصرية عن قيمة تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت المقرر أن يقام 5 نوفمبر برفقة الأوركسترا الخاص به على خشبة المسرح الكبير، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الـ27 المقرر انطلاقها 1 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 15 يومًا.





وانقسمت أسعار التذاكر إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ550 جنيها.



