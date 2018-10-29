زلزال بقوة 3ر6 درجة يضرب أمريكا الجنوبية

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب أمريكا الجنوبية.



وذكر المركز - وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 9ر312 كيلومتر جنوب شرق مدينة (أوشوايا) في الأرجنتين، وعلى بعد 552 كيلومترا جنوب شرق مدينة (بونتا أريناس) في تشيلي، وبعمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

