أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 29 - 10- 2018

استقر سعر الأسمنت في الأسواق المصرية المحلية، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين، فبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 900 جنيه للطن.





ووصل سعر طن حديد المصريين وصل إلى 12 ألفا و200 جنيه وسعر طن الحديد فى عز الدخيلة وصل إلى 12 ألفا و330 جنيها وسعر طن حديد الجيوشى 12 ألفا و250 جنيها وسعر طن حديد المعادى 11 ألفا و950 جنيها وسعر طن حديد سرحان 12 ألفا و100 جنيه.





وبلغ طن أسمنت الشركة العربية للمسلح 1000 جنيه وسعر طن أسمنت التعمير 885 جنيها وسعر طن أسمنت الصخرة إلى 920 جنيها و سعر طن أسمنت طرة وحلوان 960 جنيها و سعر طن أسمنت المسلة إلى 870 جنيها.





وبلغ جبس الدولية 735 جنيهًا للطن وسعر طن جبس البلاح إلى 820 جنيها وسعر طن جبس مصر سيناء وصل إلى 765 جنيها.





فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه للطن وسعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 1750 جنيها و سعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها.



