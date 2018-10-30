ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وليد جنبلاط يستنكر إساءة صحيفة لبنانية للمملكة العربية السعودية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:54 م
جنبلاط
جنبلاط
أ ش أ
أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عن استنكاره للإساءات التي أوردتها إحدى الصحف اللبنانية، بحق ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.. مؤكدا أن مثل هذا الكلام لا يمت بصلة إلى الصحافة المسئولة أو مبادىء الإعلام الحر.

وقال جنبلاط – في تصريح له اليوم – إن الكلام الذي تناول ولي العهد السعودي والقائم بالأعمال السعودي لدى لبنان الوزير مفوض وليد بخاري، يخلو من كل قواعد الأدب والأخلاق، ولا يصنف في إطار الحريات الصحفية والتعبير عن الرأي، وإنما في خانة الشتائم والسباب بحق دولة عربية صديقة للبنان وتربطها به علاقات تاريخية وأخوية.

وأشار إلى أنه إذا كانت حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور اللبناني ومن غير المقبول المساس بها، فذلك لا يعني تسخير الصحف والمقالات للتعرض لأصدقاء لبنان "لأهداف معروفة".. داعيا الصحفيين اللبنانيين إلى القيام بواجبهم الإعلامي بمسئولية وترفع وأخلاق، مؤكدا أن ما هو دون ذلك، يمثل تشويها للبنان وحرياته الإعلامية وعلاقاته الخارجية.

وكان وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، قد طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في وقت سابق من اليوم، تحريك الدعوى العمومية بحق صحيفة (الديار) على خلفية مقال نشرته في عددها الصادر اليوم وتضمن إساءات بالغة وعبارات نابية بحق المملكة العربية السعودية وقياداتها.

وأكد الوزير جريصاتي أن المقال المنشور بالصحيفة وما تضمنه من عبارات، من شأنه أن يعكر صلات لبنان الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وهو الأمر المؤثم قانونا.
loading...

ترشيحاتنا

أول تصريح من ميركل بعد التخلى عن رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

نجم ليفربول يوضح سر استمرار تألق محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

أحمد مجدي يكشف سبب الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

جون أنطوي الهدف الأول للزمالك فى الميركاتو الشتوى

شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض

علي جمعة يكشف عن صيغة للدعاء تبطل معها الصلاة .. فيديو

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

مشادة بين أبوريدة ورئيس طنطا بالجمعية العمومية للجبلاية

أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

طالبة من جامعة بنها تخطب أمام السكرتير العام للأمم المتحدة فى جنيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

شاهد.. 25 صورة لترميم الآثار العضوية بالمتحف الكبير

210 أعضاء يشاركون في انتخاب عضوي إدارة اتحاد الكرة الجديدين.. صور

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

المسجد العباسي وكنيسة أوجينى يستقبلان وفود سفينة السلام ببورسعيد

فيديو

هاني النقراشي: استقرار الكهرباء مهم حتى لو ارتفعت الأسعار
السيسي: عودة السياحة الألمانية بمستواها المعهود رسالة مودة بين البلدين
السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟