قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

هيونداي إلنترا موديل 2025
هيونداي إلنترا موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتعتبر إلنترا واحدة من أكثر السيارات السيدان شهرة وشعبية في الأسواق العالمية .

هيونداي إلنترا موديل 2025

محرك هيونداي إلنترا موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 147 حصان، وعزم دوران 179 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا موديل 2025

تحصل سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد هيونداي إلنترا موديل 2025

هيونداي إلنترا موديل 2025

تأتى سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 4675 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2025

هيونداي إلنترا موديل 2025

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير يتميز بتفاصيل هندسية ملفتة تعزز من شخصية السيارة، وبها مصابيح أمامية LED بتصميم حاد مع إضاءة قوية، وبها خطوط جانبية ديناميكية، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وبها شاشة عرض تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وبها Apple CarPlay، وبها Android Auto، وبها نظام صوتي مقدم من Bose، وبها مقاعد أمامية مدعمة بتهوية وتدفئة، وبها نظام إضاءة محيط مكون من 64 لون .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا موديل 2025

هيونداي إلنترا موديل 2025

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام تحذير الخروج عن المسار مع تصحيح تلقائي، وبها نظام تثبيت السرعة الذكي مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام مراقبة النقاط العمياء باستخدام الكاميرات، وبها وسائد هوائية .

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

هيونداي إلنترا موديل 2025

تتراوح أسعار سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 في سوق السيارات الإماراتي من 58 ألف درهم إماراتي، وتصل إلى 133 ألف درهم إماراتي .

أسعار هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا 2025 محرك هيونداي إلنترا إلنترا موديل 2025 أبعاد هيونداي إلنترا مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2025 أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الخميس رسالة حاسمة إلى إيران قبل جولته إلى الشرق الأوسط، وزيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل.

رسالة حاسمة من الرئيس الألماني لـ إيران قبل زيارته إلى إسرائيل

ارشيفي

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان.. والصحة تعلن استشهاد شخص

ترامب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ"الأحمق"

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد