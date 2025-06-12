أعلنت شركة هيونداي عن أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتعتبر إلنترا واحدة من أكثر السيارات السيدان شهرة وشعبية في الأسواق العالمية .

هيونداي إلنترا موديل 2025

محرك هيونداي إلنترا موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 147 حصان، وعزم دوران 179 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا موديل 2025

تحصل سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد هيونداي إلنترا موديل 2025

هيونداي إلنترا موديل 2025

تأتى سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 4675 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2025

هيونداي إلنترا موديل 2025

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير يتميز بتفاصيل هندسية ملفتة تعزز من شخصية السيارة، وبها مصابيح أمامية LED بتصميم حاد مع إضاءة قوية، وبها خطوط جانبية ديناميكية، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وبها شاشة عرض تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وبها Apple CarPlay، وبها Android Auto، وبها نظام صوتي مقدم من Bose، وبها مقاعد أمامية مدعمة بتهوية وتدفئة، وبها نظام إضاءة محيط مكون من 64 لون .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا موديل 2025

هيونداي إلنترا موديل 2025

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام تحذير الخروج عن المسار مع تصحيح تلقائي، وبها نظام تثبيت السرعة الذكي مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام مراقبة النقاط العمياء باستخدام الكاميرات، وبها وسائد هوائية .

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

هيونداي إلنترا موديل 2025

تتراوح أسعار سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 في سوق السيارات الإماراتي من 58 ألف درهم إماراتي، وتصل إلى 133 ألف درهم إماراتي .