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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاديلاك أوبتيك V موديل 2026 سيارة SUV كهربائية فاخرة بأداء رياضي وتكنولوجيا متطورة

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026
كاديلاك اوبتيك V موديل 2026
إبراهيم القادري
كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

مقدمة عن سيارة كاديلاك اوبتيك V

كاديلاك أوبتيك هي سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة مدمجة تعمل بالبطارية، وتسوق تحت مظلة كاديلاك التابعة لشركة جنرال موتورز، وتقوم بصناعتها شركة SAIC-GM ، وهي مشروع مشترك بين شركة شنجهاي لصناعة السيارات الصينية (SAIC) وجنرال موتورز.

وسوقت في الصين منذ أواخر عام 2023، وفي أمريكا الشمالية بدءًا من أوائل عام 2025، وتم طرح كاديلاك Optiq للبيع خلال النصف الثاني من عام 2023 في الصين، وتم الكشف عن Optiq في أمريكا الشمالية وفي باريس عام 2024 .

أبعاد كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تأتى سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 بطول 5222 مم، وعرض 2026 مم، وارتفاع 1804 مم .

محرك كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تستمد سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 قوتها من  زوج من المحركات الكهربائية، وتنتج قوة  300 حصان، وبها عزم دوران 480 نيوتن/ متر، وبها بطارية سعة 85 كيلوواط/ ساعة محدثة تدعم المحركين الكهربائيين بقوة إضافية .

تتسارع سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 من 0 وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية فقط، ويمكن لسيارة ان تقوم بقطع مسافة 443 كم/ساع بالشحنة الواحدة .

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تمتلك سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 منفذ مدمج بمعيار الشحن الأمريكي الشمالي (NACS)، وذلك يتيح الوصول المباشر إلى آلاف محطات سوبر تشاجر التابعة لتسلا حول العالم .

زودت سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 بـ عجلة قيادة تتيح تفعيل ”Launch Control“ ونمط ”Competitive“ الذي يخفف تدخلات نظام الثبات لتحسين القبضة والانطلاق الرياضي على الطرق المنعطفة، وبها فرامل أمامية عالية الأداء من بريمبو مقاس 15.4 بوصه تعزز قدرة الإيقاف السريع والثابت تحت السرعات العالية.

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026، نظام سوبر كروز (Super Cruise) من جنرال موتورز للمساعد ف القيادة بدون استخدام اليدين كميزة أساسية، مما يدعم الأمان والراحة على الطرق السريعة.

مواصفات كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تحتوي سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 على العديد من المميزات من ضمنها، ملامح أمامية هجومية بشبك V-Mesh خاص بـ سيارات V-Series، وبها لمسات سوداء لامعة وخيارات لألياف الكربون في حزمة الأداء الاختيارية التي تمتد إلى الصداد الخلفي والجناح العلوي.

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 بها جنوط رياضية مقاس 21 بوصه بتشطيب Graphite، وبها وسم V-Series محفور بالليزر، وبها إطارات صيفية، وتظهر باللون الرمادي المطفي، أو اللون الأزرق العميق .

تاريخ شركة كاديلاك في صناعة السيارات

تأسست شركة كاديلاك في عام 1902 في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هنري ليلاند، وسميت على اسم مستكشف فرنسي هو أنطوان دي لا موث دي كاديلاك، وكانت كاديلاك من أوائل شركات صناعة السيارات في العالم، وقد اشتهرت بتصنيع سيارات فاخرة وعالية الجودة.

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

وكانت كاديلاك رائدة في العديد من الابتكارات في صناعة السيارات، مثل محرك V8 الذي تم إنتاجه بكميات كبيرة في عام 1914، واشتهرت كاديلاك ايضا بتصنيع سيارات فاخرة وعالية الجودة، مثل طراز إلدورادو، الذي أصبح رمزًا للفخامة.

وشهدت كاديلاك بعض التراجع في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها استعادت بعضًا من سمعتها المفقودة في بداية القرن الحادي والعشرين. 

كاديلاك أوبتيك كروس أوفر رياضية كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 مواصفات كاديلاك اوبتيك V اوبتيك V موديل 2026

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