مصطفى يونس عقب تعيينه مديرًا للكرة بالمصري: الأهلي في دمي.. فيديو

قال مصطفى يونس، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، إن منصبه الجديد لا يقلل من حبه وعلاقته بالنادي الأهلي.





وأضاف يونس، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" قائلا: "الاحتراف هو أن ننتمي للمكان الذي نأكل منه عيش، النادي الأهلي جوه قلبي وجوه شراييني كمان".





متابعًا: "لكن أكل العيش والوضع مختلف، أعرف جماهير المصري جيدًا ومدى عشقها للفريق، أتمنى تهيئة الأجواء للجهاز الفني والادارة وترك التوفيق لله".



