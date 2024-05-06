حبس المتهمين بقتـ .ل عامل وإلقاء جثته فى مصرف بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية حبس عاطلين لاتهامهم بقتل عامل بطعنات متفرقة بالجسد وإلقاء الجثة بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



وكانت قد كشفت مباحث مركز القناطر الخيرية ، غموض العثور على جثة عامل ملقاة في أحد المصارف المائية بدائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين قام بطعن المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهم إثر خلافات بينهم وقاما بإلقاء جثة المجني عليه في المصرف وألقى القبض على المتهمين وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، بورود معلومات للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.



وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وتم إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجنى عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.