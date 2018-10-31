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أخبار العالم

النمسا: الهجرة ليست من ضمن حقوق الإنسان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:32 م
المستشار النمساوي
المستشار النمساوي
القسم الخارجي
أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم، أن بلاده لن توقع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، والمقرر اعتماده الشهر المقبل، كما أنها لن ترسل ممثلا لها لحضور قمة مراكش بالمغرب، المزمع عقدها في 10 و11 ديسمبر 2018؛ وذلك لما يشكله هذا الميثاق من تهديد لسيادتها الوطنية على قضية الهجرة.

وأشار إلى أن بلاده اعترضت على 17 فصلا من إجمالي 23 ، حيث تبنت حكومة بلاده أن "الهجرة ليست من ضمن حقوق الإنسان حول العالم"؛ ليعلن بذلك امتناع بلاده عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 ، فضلا عن إلقائه بيانًا أمام الأمم المتحدة. وبذلك تكون النمسا الدولة الرابعة التي تقدم علي هذه الخطوة.

يذكر أن " الميثاق العالمي للهجرة " قد أقرته منظمة الأمم المتحدة بالإجماع، العام الماضي، تحت اسم "إعلان نيويورك"؛ وذلك بهدف تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين حول العالم، ومساعدتهم على إعادة توطينهم، وضمان حصولهم علي فرص التعليم، والحصول على الوظائف.
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