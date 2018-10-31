ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:55 م
صدى البلد
كريم جمال
حالة من الجدل والدهشة أثارتها مغنية ايرلندية شهيرة تدعى شينيد أوكونور، احدي نجمات موسيقي البوب، بعد قرارها اعتناق الإسلام، وتغيير اسمها إلى شهداء.

أعلنت أوكونور البالغة من العمر 51 عامًا قرارها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وجاءت التويتة: "جميع الكتب المقدسة توجه للإسلام، فخورة بإعتناقي الإسلام دين السلام والمحبة، كما ستنادوني في المستقبل باسمي الجديد شهداء".

ولم تكتف شهداء بذلك بل نشرت المغنية الإيرلندية مقطع فيديو، وهي تؤذن للصلاة، ثم غيرت صورتها الشخصية لأخري بالحجاب، ومعلقة عليها بعبارة Just Do It، الخاصة بشركة أمريكية شهيرة للمستلزمات الرياضية، تعني " فقط افعلها".

وكانت التعليقات الإيجابية كثيرة للغاية على قرار شهداء من قبل الأصدقاء والعائلة، وكشفت عن أول هدية من صديقتها عبارة عن حجاب، وعبرت عن امتنانها كثيرًا لما شعرت به بمجرد وضعه على رأسها.

يذكر أن أكونور غيرت ديانتها فى تسعينيات القرن الماضي إلى الكاثوليكية المسيحية.

loading...

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يحذر من أي أعمال شغب والخروج عن القانون

ترامب يجدد ثقته بالرواية السعودية حول قضية مقتل جمال خاشقجي

ترامب يهاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب منح الجنسية إلى مواليد الأجانب

قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو

مصروفات محمود سعد والمدير التنفيذى فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية .. مستند

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

الرئاسة: الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ عائداً من العاصمة الألمانية برلين

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

شاهد .. لأول مرة أضواء البرق في انفجار أشهر بركان فى اندونيسيا

أسعار عمرة المولد النبوى 1440

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فلوس الجبلاية .. رقم خيالي لـ كوبر.. و26 مليون جنيه فائضا وأرباحا لفروق العملة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟