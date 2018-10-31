قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو

حالة من الجدل والدهشة أثارتها مغنية ايرلندية شهيرة تدعى شينيد أوكونور، احدي نجمات موسيقي البوب، بعد قرارها اعتناق الإسلام، وتغيير اسمها إلى شهداء.



أعلنت أوكونور البالغة من العمر 51 عامًا قرارها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وجاءت التويتة: "جميع الكتب المقدسة توجه للإسلام، فخورة بإعتناقي الإسلام دين السلام والمحبة، كما ستنادوني في المستقبل باسمي الجديد شهداء".



ولم تكتف شهداء بذلك بل نشرت المغنية الإيرلندية مقطع فيديو، وهي تؤذن للصلاة، ثم غيرت صورتها الشخصية لأخري بالحجاب، ومعلقة عليها بعبارة Just Do It، الخاصة بشركة أمريكية شهيرة للمستلزمات الرياضية، تعني " فقط افعلها".



وكانت التعليقات الإيجابية كثيرة للغاية على قرار شهداء من قبل الأصدقاء والعائلة، وكشفت عن أول هدية من صديقتها عبارة عن حجاب، وعبرت عن امتنانها كثيرًا لما شعرت به بمجرد وضعه على رأسها.



يذكر أن أكونور غيرت ديانتها فى تسعينيات القرن الماضي إلى الكاثوليكية المسيحية.



