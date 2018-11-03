مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور

ناشد المواطن خضري محمد خضري عبد العزيز، البالغ من العمر 52 عامًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف معاش يضمن حياة كريمة له ولأسرته، وتوفير كرسي كهربائى متحرك ليساعده على الحركة.



وقال المواطن، المقيم بقرية كفر ابراش التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه أصيب بمرض السرطان المزمن من 10 سنوات "سرطان العظام"، واضطر إلى بتر الساق اليمنى كاملة فى مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه يتلقى علاجه من سرطان الرئة.



وأوضح المواطن في استغاثته التى وجهها لرئيس الجمهورية، أنه يعول أسرة مكونة من خمس أبناء، "ندى" طالبة بكلية التربية، و"نهى" طالبة بكلية العلوم، و"نور" طالبة بالإعدادية، و"محمد" بالصف الخامس الابتدائي، و"فرح" بالخامس الابتدائي أيضًا، وزوجته.



وأضاف رب الأسرة الملكوم، أنه لا يملك أي عمل أو دخل، وظروفه المعيشية صعبة، قائلًا: "أنا عايش أنا وعيالى وزوجتى على مساعدات أهل الخير، مما أصابني بالإحراج أنا واولادي، أرجو من الدولة والرئيس أب كل المصريين، توفير معاش أو مشروع أقدر أكمل بيه تعليم أولادي".

