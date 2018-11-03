ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
صدى البلد
وائل شاهين
ناشد المواطن خضري محمد خضري عبد العزيز، البالغ من العمر 52 عامًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف معاش يضمن حياة كريمة له ولأسرته، وتوفير كرسي كهربائى متحرك ليساعده على الحركة.

وقال المواطن، المقيم بقرية كفر ابراش التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه أصيب بمرض السرطان المزمن من 10 سنوات "سرطان العظام"، واضطر إلى بتر الساق اليمنى كاملة فى مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه يتلقى علاجه من سرطان الرئة.

وأوضح المواطن في استغاثته التى وجهها لرئيس الجمهورية، أنه يعول أسرة مكونة من خمس أبناء، "ندى" طالبة بكلية التربية، و"نهى" طالبة بكلية العلوم، و"نور" طالبة بالإعدادية، و"محمد" بالصف الخامس الابتدائي، و"فرح" بالخامس الابتدائي أيضًا، وزوجته.

وأضاف رب الأسرة الملكوم، أنه لا يملك أي عمل أو دخل، وظروفه المعيشية صعبة، قائلًا: "أنا عايش أنا وعيالى وزوجتى على مساعدات أهل الخير، مما أصابني بالإحراج أنا واولادي، أرجو من الدولة والرئيس أب كل المصريين، توفير معاش أو مشروع أقدر أكمل بيه تعليم أولادي".
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

عودة حركة قطارات خط دمنهور - دسوق بعد توقفها بسبب نشوب حريق

خبير مروري: هبوط أرضي بمحور سعد الدين الشاذلي ..فيديو

اليوم .. الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

شريف إكرامي يكشف حقيقة مرض ابنته اسيا

برلماني يطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركي 25 قرشا

مريض سرطان بترت قدمه يناشد الرئيس توفير معاش يضمن لأسرته حياة كريمة.. صور

جامعة أولم الألمانية تؤسس فرعا لها في القاهرة

مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمدينة تالاهاسي الأمريكية

زكريا ناصف: توقعت تألق السولية..وطالبت بانضمامه للمنتخب

زكريا ناصف مشيدًا بوليد سليمان: نموذج مشرف للرياضيين.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت

لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

فيديو

رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
النواب: الأجندات المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية.. فيديو
محمد فؤاد: شباب العالم يولي اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. والطرق والمحاور البديلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟