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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
تقى الجيزاوي

أقيم أمس حفل خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج  الإبداعي زياد عوض وسط عدد من الأقارب و الأصدقاء المقربين، ومن أبرزهم: باسل الزارو، هبة الدسوقي، الفنانة التشكيلية منة الله هشام، مدربة اللياقة سالي عوض والمذيعة لينا صالح وغيرهم من الأصدقاء .

تعاون الاستايلست ندى حسام مع أبرز نجوم الفن 

  يذكر ان الاستايلست ندى حسام  قد عملت مع عدد كبير من النجوم منهم ياسمين رئيس، احمد داود، صدقي صخر، كريم قاسم، امير المصري وغيرهم.

أحدث أعمال الاستايلست ندى حسام

وتعد أحدث أعمال الاستايلست ندى حسام مسلسل في لحظة بطولة الفنان أحمد فهمي وميرنا نور الدين الذي عرض في رمضان 2025 وفيلم مدرسة الصفا للفنان علي ربيع، وفي الوقت الحالي تصور فيلم ماما وبابا للنجمة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن .

مسلسل "في لحظة" هو أحدث أعمال"Tod" الأصلية، وتنتجه شركة "S Productions" لسالي والي، وهو من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جلا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

ندي حسام مسلسل فى لحظة فيلم مدرسة الصفا

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فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

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