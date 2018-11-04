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رياضة

تشيلسي وصيف الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس ..فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق تشيلسي فوزًا على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستانفورد بريدج" معقل البلوز لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح ألفارو موراتا التهديف لفريق تشيلسي في الدقيقة 32 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن فريق كرستال بالاس أثبت أنه لن يكون صيدًا سهلًا لرجال البلوز بعد إحراز اندروس تاونسيند لفريقه.

لكن موراتا عاد وأحرز ثاني الأهداف في الدقيقة 65 ليعيد التقدم لفريقه وعزز بيدرو بالهدف الثالث بعدها بخمس دقائق.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده الي 27 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ 29.

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