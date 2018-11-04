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أخبار البلد

السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
محمود نوفل
أعرب السفير السويدي بالقاهرة يان تسيلف عن فخره باستضافة مائدة مستديرة حول الإدارة المستدامة للمخلفات والطاقة بمنزله، مشيرا إلى أن ندوة اليوم حول موضوع الطاقة المستدامة لإدارة النفايات أمر هام لتعزيز التبادل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والحكومات.

وناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من المتخصصين السويدين اليوم كيف تعمل الحكومة والهيئات الأكاديمية للقطاع الخاص معًا لحل تحديات الاستدامة في السويد وفي مصر، وكذا تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الطاقة وإدارة المخلفات.

وقال السفير السويدي في تصريحات صحفية له، إنه للمرة الأولي التي تعقد فيها السفارة مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من أهمية المسألة، خاصة أن الأمر يتعلق بإدارة المخلفات التي تعني حياة البشر علاوة على دورها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
السفارة السويدية بالقاهرة تعقد مائدة مستديرة عن الطاقة المستدامة..صور
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