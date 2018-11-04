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رياضة

محمد يوسف: تونس بلدنا الثاني وعلاقتنا بالترجي قوية ..فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:54 م
محمد يوسف
محمد يوسف
حسن العمدة
أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي على قوة العلاقة بين مسئولي الأحمر ومسئولي فريق الترجي التونسي.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: لن نلتفت للتعصب، لابد أن نكون عقلانيين، فعلاقتنا قوية بتونس وأهلها.

وأردف: تونس ومصر أشقاء، فهي بلدنا الثانية، نحترم تونس وفريق الترجي وتربطنا علاقة قوية بالإدارة هناك.

وتابع : بعيدا عن الكاف، نتعامل بمودة مع فريق الترجي، لابد ألا نعطي الأمور أكبر من حجمها.

واستكمل: فى عام 2012 تم تكريمنا من الرئيس التونسي، وسوف نستقبل منتخب تونس بكل ترحاب وكل سبل الراحة عندما يواجه منتخبنا منتصف الشهر الجاري، أهلا بهم فى مصر.

وأتم: تحدثت مع هاني رمزي من أجل توفير كل سبل الراحة لمنتخب تونس.
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