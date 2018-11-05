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أخبار البلد

السيسي يوافق على اقتراح مشاركة فى منتدى الشباب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة اخرى الى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى على سؤال لفتاة من الذين التقاهم مساء أمس خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت الفتاة "يوستينا ثروت"، استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها:" قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله:"انا متفق معاكي .. كان فيه تخوف أدي ان القانون يخرج بشكل فيه عوار".
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