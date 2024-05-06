‎حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار

أقيم حفل زفاف كبير للملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond، من أمام أهرامات الجيزة وسط عدد متوسط من الحاضرين.





واحتفل الثنائي وعلق الملياردير الهندي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "شكرا لكل من حضر للاحتفال معنا، والتقط المزيد من الصور والذكريات من حفل الزفاف، كانت الأيام القليلة الأكثر روعة".





وتداول رواد السوشيال ميديا صور لحفل زفاف Erika Hammond، وAnkur Jain، ووصفه بأنه مبهر وجذاب، وخطفت زوجة الملياردير الهندي الأنظار بإطلالة جريئة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.