دقيقتا صمت مع صفارات إنذار.. إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا المحرقة

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، أنها ستتوقف لمدة دقيقتين في تمام الساعة 10 صباحًا، لإطلاق صفارات الإنذار السنوية، إحياء لذكرى المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتتوقف السيارات في الشوارع ويتوقف المارة خلال إحياء الذكرى بدقيقتى صمت، كما يخرج السائقن للوقوف على الطريق.

كم ستقام فعاليات في النصف التذكارية على مستوى إسرائيل طوال اليوم وفي المدارس.

وتحيي إسرائيل يوم هاشواه، يوم ذكرى المحرقة منذ عام 1951، إذ قتل الألمان في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر نحو 6 ملايين يهودي خلال حقبة النظام النازي (1945-1933).