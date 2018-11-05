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رياضة

رسميا.. فرجاني ساسي يغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
محمد سمير
تأكد غياب التونسي الدولي ولاعب الزمالك، فرجاني ساسي، عن مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وحصل اللاعب على الكارت الأصفر الثالث له بمسابقة الدوري المصري، خلال مباراة اليوم أمام حرس الحدود، في الدقيقة 48، بعد حصوله على إنذارين سابقين أمام إنبي وسموحة.

ويواجه الزمالك خطر غياب 7 لاعبين آخرين أمام الإنتاج الحربي، وهم محمود علاء ومحمود حمدي الونش وكهربا وحمدي النقاز وحازم إمام وكاسونجو ومحمد إبراهيم.

وشهدت نهاية الشوط الأول، أزمة بين لاعبي الزمالك والحرس، بسبب تدخل ساسي فرجاني ضد لاعب الحرس.

وانتقد أيمن عبدالعزيز حكم اللقاء، بسبب منح 3 دقائق فقط وقت محتسب بدل ضائع، رغم تعمد لاعبي الحرس إضاعة الوقت، حسب رؤيته.
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