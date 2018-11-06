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رياضة

الاتحاد التونسي: عقوبة إيقاف وليد أزارو مستحقة 100%

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عقوبة إيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلي، مستحقة ومنصفة 100%.

وقال المغربي، في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيتم إلغاء عقوبة غلق مدرج الفيراج، يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع للـ"كاف"؛ لأنه من غير المعقول أن يتم حرمان جزء كبير من الجمهور التونسي من مؤازرة الترجي".

وتابع أن: "القرار منذ البداية لم يكن صحيحًا، بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات والكروت، عندما تأكد الاتحاد الأفريقي عدم استحقاقها".
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