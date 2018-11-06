الاتحاد التونسي: عقوبة إيقاف وليد أزارو مستحقة 100%

أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عقوبة إيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلي، مستحقة ومنصفة 100%.
وقال المغربي، في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيتم إلغاء عقوبة غلق مدرج الفيراج، يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع للـ"كاف"؛ لأنه من غير المعقول أن يتم حرمان جزء كبير من الجمهور التونسي من مؤازرة الترجي".
وتابع أن: "القرار منذ البداية لم يكن صحيحًا، بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات والكروت، عندما تأكد الاتحاد الأفريقي عدم استحقاقها".
وقال المغربي، في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيتم إلغاء عقوبة غلق مدرج الفيراج، يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع للـ"كاف"؛ لأنه من غير المعقول أن يتم حرمان جزء كبير من الجمهور التونسي من مؤازرة الترجي".
وتابع أن: "القرار منذ البداية لم يكن صحيحًا، بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات والكروت، عندما تأكد الاتحاد الأفريقي عدم استحقاقها".