الاتحاد التونسي: عقوبة إيقاف وليد أزارو مستحقة 100%

أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عقوبة إيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلي، مستحقة ومنصفة 100%.



وقال المغربي، في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيتم إلغاء عقوبة غلق مدرج الفيراج، يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع للـ"كاف"؛ لأنه من غير المعقول أن يتم حرمان جزء كبير من الجمهور التونسي من مؤازرة الترجي".



وتابع أن: "القرار منذ البداية لم يكن صحيحًا، بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات والكروت، عندما تأكد الاتحاد الأفريقي عدم استحقاقها".