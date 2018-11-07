تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المرورية الصباحية المعتادة في أيام العطلات الرسمية على المحاور الحيوية.



ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية في نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، وكافة الطرق المحيطة به.



كما رصدت اللقطات سيولة مرورية في محيط منطقة العباسية، وأعلى كوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو.