ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المرورية الصباحية المعتادة في أيام العطلات الرسمية على المحاور الحيوية.

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية في نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، وكافة الطرق المحيطة به.

كما رصدت اللقطات سيولة مرورية في محيط منطقة العباسية، وأعلى كوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

نائب ديمقراطي: الكونجرس يجهز لإدانة الرئيس ترامب بعد الانتخابات

من هي الفتاة الأفريقية متحدية الإعاقة بطلة اللقطة الإنسانية للسيسي في منتدى شرم الشيخ

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

باريس تلغي لقاء بين بوتين ونتنياهو لمناقشة أزمة الطائرة الروسية

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

توخيل يكشف عن ميزة تعادل سان جيرمان مع نابولي

مجدي عبد الغني: كهربا يقوم بتصرفات غير لائقة مع مدربه

مارجو حداد تسافر إلى لبنان وتنتظر عرض فيلمها بيت ست

الكهرباء: نهاية العام آخر موعد لسداد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة

مجدي عبدالغني: لا إلغاء للدوري أو الكأس إذا فاز الأهلي بدوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟