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أخبار العالم

بمناسبة الحرب العالمية.. البيت الأبيض يكشف موعد زيارة ترامب لفرنسا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:28 م
الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والفرنسي
شريف سيد
أعلن البيت الأبيض، عن إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من بعد غد، الجمعة 9 نوفمبر، وحتى الأحد 11 من نفس الشهر؛ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ100 للحرب العالمية الأولى.

وقال البيت الأبيض، في بيان له،: "الرئيس ترامب، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، سيجريان زيارة إلى باريس في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، للمشاركة في احتفالية مئوية الحرب العالمية الأولى.

وتابع أن ترامب سيلتقي بعدد من قادة العالم المشاركين في الحدث، كما سيناقش آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بمناسبة الحرب العالمية.. البيت الأبيض يكشف موعد زيارة ترامب لفرنسا
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