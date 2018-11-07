ماتا يتعادل لمانشستر يونايتد أمام يوفنتوس بدوري الأبطال..فيديو

أدرك فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هدف التعادل أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، في المباراة المقامة الآن على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



سجل الهدف خوان ماتا فى الدقيقة 85 من زمن المباراة ، اثر الضربة الثابتة الذي نفذها بإتقان على يمين حارس يوفنتوس ، فويتشيك تشيزني ، بعد أن افتتح التسجيل لأصحاب الأرض كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء .



هدف كرستيانو جاء بعد تسديد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة متقنة من بيانتش، لتسكن على يسار الإسباني دي خيا حارس مرمى اليونايتد.