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الأحد .. النواب يناقش دعم التعليم والتنمية المحلية للمشروعات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمود فايد
تشهد لجنة المشروعات الصغيرة، يوم السبت المقبل، مناقشة ما قدمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ويسرى هيبة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوم الأحد، تشهد اللجنة الوقوف على ما قدمته وزارة التنمية المحلية في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ويم الإثنين، يناقش الأعضاء المشروعات التنموية والاستثمارية التي يقوم بها صندوق "تحيا مصر" لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمناطق التي بدأ فيها والمزمع البدء فيها، ومدى الاستفادة من تجارب الصندوق في توفير وحدات الطعام المتنقلة وذلك للاستعانة بها في تنفيذ أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل هذه الوحدات بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و محمد أمين نصر، رئيس صندوق تحيا مصر.
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