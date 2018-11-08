إليسا تكشف سر إخفاء خبر إصابتها بالسرطان لوالدتها

قالت الفنانة إليسا إن سبب إخفاء خبر إصابتها بسرطان الثدي هو لأنها سيدة متقدمة في العمر وتعاني من أمراض مزمنة منها الضغط والسكر والقلب لذلك اضطرت لعدم اخبارها.



وأضافت «إليسا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أن الأم دائما تتألم وتتوجع على تعب أولادها، لذلك حرصت على إخفاء مرضها علي والدتها حتى لا تتأذي بسببها.



وأشارت «إليسا» إلى أن والدتها كانت دائما تقول لها انتي هزيلة ووجهك شاحب، ولكن كانت مصرة على عدم مصارحتها حتى لا تتعبها، وكل إنسان له طريقة تفكير مختلفة.

