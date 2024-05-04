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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

الأهلى والترجى
الأهلى والترجى

ما مصير مباراة الأهلى والترجى في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ يتسائل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن مباراة فريقهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أزمة إيقاف تونس بسبب المنشطات.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن الأهلى من المنتظر أن يلعب مع الترجى التونسي على ملعب «رادس» يوم 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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أزمة إيقاف تونس

أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الثلاثاء الماضي، عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.

وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأكّدت وزارة الشباب والرياضة التونسية -مساء الأربعاء- "حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصدق عليها"، ونشر مرسوم "يتعلّق بالتنقيحات المطلوبة"، مضيفة أنها تريد "طمأنة الرأي العام" في تونس ومنظّمي المسابقات الرياضية.

ما أسباب إيقاف تونس؟

بحسب بيان وادا، فإن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

كانت تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.

وأشارت الوكالة العالمية ومقرّها مونتريال، إلى أن 3 منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.

ما مصير مباراة الأهلى والترجى؟

في سياق متصل، تحدث الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن مصير مباراة الأهلى والترجى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خميس في تصريحات لبرنامج «الهداف»، المذاع عبر فضائية «cbc»، إن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» بإيقاف تونس، لن يؤثر على مباراة الأهلى والترجى ببطولة دوري ابطال إفريقيا.

‏‎وأوضح حازم، أن قرار «الوادا» لن يؤثر على إقامة مباراة الأهلى والترجى، مضيفا أن اللقاء سيقام بشكل طبيعي. وأكد أن القرار يتم تطبيقه على الأحداث التي يتم تحديد موعدها بعد صدور القرار، لكن مباراة الأهلى والترجى موعدها محدد قبل صدور القرار.

‏‎وأضاف: «رفع الإيقاف عن تونس سيتم بعد الالتزام بالكود الدولي لمكافحة المنشطات».

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